Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ceza yazılınca ağladı

Trafik ekipleri Mevlana Kavşağı'nda F.Ö'ye ait otomobili durdurdu. Yapılan incelemede sürücü F.Ö'nün 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.



F.Ö. polis ekiplerine bir arkadaşını bıraktıktan sonra evine döndüğünü söyleyerek ceza yazılmamasını istedi.



Sürücü F.Ö'ye alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 4 bin 378 lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu.



Ceza yazıldığını öğrenen F.Ö. gözyaşlarına hakim olamadı.



Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.