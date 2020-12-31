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Gündem
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal eden 2'si alkollü sürücü 19 kişiye para cezası

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Kısıtlamayı ihlal eden 2'si alkollü sürücü 19 kişiye para cezası
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KONYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis tarafından yapılan kontrolde 2'si alkollü sürücü 19 kişiye, 58 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında oluşturduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Araçları durdurup sürücü ve yanındaki kişilerin yasaktan muaf olup olmadığını kontrol eden ekipler, 2'si alkollü sürücü, 19 kişiye, toplam 58 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. İki sürücüye ayrıca, alkollü araç kullanmaktan da bin 228'şer lira para cezası kesildi.

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