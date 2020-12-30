Kısıtlamayı ihlal cezası yazan polislere taşla saldırdılar

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi, 2594 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada bulunan Y.G., yakını İ.G. ile birlikte sokağa çıktı. Polis ekipleri kısıtlamada sokağa çıkan 2 kişiyi tespit edip cezai işlem başlattı. Bu sırada 2 kişinin yakınları ceza yazılmaması konusunda polisle tartışmaya başladı. Bölgeye takviye ekip istenmesi üzerine motorize ve sivil ekipler olay yerine geldi. Ekipler, oluşan kalabalığı evlerine gitmesi konusunda uyardı. Bu sırada ise kim tarafından atıldığı belli olmayan bir taşla ekip otosunun camı kırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis otosunun camının kırılmasıyla olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de sevk edilirken zarar tespiti de yapıldı. Olay sonrası İ.G., Çocuk Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 2 kişiye de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.