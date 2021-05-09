Kısıtlamaya uymayan sürücü ne yapacağını şaşırdı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kapsamında uyguladıkları denetim sırasında, bir otomobili durdurmak istedi. Acak sürücü durmayarak, otomobiliyle kaçtı. Kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalanan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsünün izin belgesi olmadığı, bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlmasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

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