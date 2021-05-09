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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Kısıtlamaya uymayan sürücü ne yapacağını şaşırdı

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Kısıtlamaya uymayan sürücü ne yapacağını şaşırdı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis denetim noktasından kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kapsamında uyguladıkları denetim sırasında, bir otomobili durdurmak istedi. Acak sürücü durmayarak, otomobiliyle kaçtı. Kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalanan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsünün izin belgesi olmadığı, bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlmasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamaya uymayan sürücü ne yapacağını şaşırdı

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