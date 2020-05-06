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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı

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UŞAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan 2 çocuk, bisikletle yokuş aşağı inerken otomobile çarptı. Çocuklardan birinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olan H.A. (13), bir arkadaşını da yanına alarak 4 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında gezintiye çıktı. Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak'a geldiğinde H.A., yokuş aşağı inerken S.D.'nin (38) kullandığı 20 F 8818 plakalı otomobile çarptı. Bisikleti kullanan H.A., otomobilin altında kalırken, arkasındaki arkadaşı yol kenarına savruldu. Başından yaralanan H.A., kazayı yara almadan atlatan arkadaşı tarafından otomobilin altıdan çıkartıldı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan H.A.'yı ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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