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Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi
Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul’da trafikte ve toplu taşımada yoğunluk meydana geldi
İstanbul'da hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesainin bitimiyle birlikte mega kentin trafiği durma noktasına geldi. Bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, trafik seviyesi yüzde 70'lerin üzerinde seviyelere ulaştı.
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