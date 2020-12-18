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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk

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Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
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HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarları doldu taştı. Kadıköy Cuma pazarına akın eden vatandaşlar, pazar tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 21.00'de uygulanmaya başlanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar, Kadıköy Cuma pazarında yoğunluk oluşturdu. Tezgahlarda uzun süre alışveriş yapan İstanbullular kısıtlamaya hazırlık yaptı. Kimileri meyve ve sebze alırken kimileri ise giysilerin bulunduğu tezgahlara ilgi gösterdi.

Bir pazarcı, "Pandemi dönemi, insanlar dışarı çıkmıyor. 65 yaş üzeri çıkmıyor. Kuru kalabalık yani." dedi. Başka bir pazarcı, "İşlerimiz düşük bu aralar. Yasak olduğu için iş yapamıyoruz. Olduğu kadar ne yapalım. Pandemiden dolayı kimse almıyor. Pazarda yoğunluk var ama kuru kalabalık. Millet öyle gezmeye çıkmış." diye konuştu.

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