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Haber Giriş: 17.12.2020 - 05:27 | Son Güncelleme:

Kısıtlamanın sona ermesiyle yollarda hareketlilik başladı

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Kısıtlamanın sona ermesiyle yollarda hareketlilik başladı
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İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle yollarda hareketlilik başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.

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