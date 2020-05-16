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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Kısıtlamanın ilk gününde İzmir

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Kısıtlamanın ilk gününde İzmir
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İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları tespit etmek için kentte uygulama noktaları oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanmak üzere başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İzmir'i sessizlik sardı. Şehirdeki cadde ve meydanlar boşaldı. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen ekipler, Konak Tramvayında onarım çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise, kentte 25'ten fazla noktada uygulama noktası oluşturarak, kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yazdı. Denetlemelerin, kısıtlamaların biteceği gün olan 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'a kadar aralıksız süreceği bildirildi.

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