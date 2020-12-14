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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

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Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. 

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 oldu.

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