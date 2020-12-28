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Yasin DALKILIÇ-Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk

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Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kısıtlamanın ardından Erciyeste yoğunluk
Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesisler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayakseverler, maske takarak alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarının uygulandığı Erciyes'te turistler keyifli zaman geçirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 1 haftada 3 bine yakın yabancı turistin Erciyes'e geldiği bildirildi. 

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