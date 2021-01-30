Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? İkinci normal için gözler Kabine Toplantısı'nda

Kısıtlamalarla ilgili gelişmeler vatandaşlar ve işletme sahipleri tarafından takip ediliyor. Hafta sonu yasağı ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlamalarla beraber, koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların kapatılması alınan önlemlerden olmuştu. Uzmanlardan ise kısıtlamalarla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Ancak resmi açıklama gelmedi.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" dedi. Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu. Fakat konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.