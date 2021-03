Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın düşük riskli iller

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirilen "yerinde karar" döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.



Koronavirüsle mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında iller risk gruplarına ayrılacak. Normalleşme süreci bu gruplara göre marttan itibaren kademeli şekilde hayata geçirilecek.



Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.



İller için 4 risk grubu belirlendi



Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.



Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.



Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.



Vaka sayısı azalan illerde normalleşme hızlandırılacak



Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.

Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.