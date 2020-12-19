Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Kentin meydanlarında sakinlik dikkati çekerken sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf olanlar ile turistler çıktı.

Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu kentte, Konyaaltı Sahili de turistlere kaldı. Turistlerin, kimisi denize girerken kimisinin de sahilde güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Polis ekipleri ise turistler ile izin belgesi olanların dışında kimsenin bulunmadığı sokaklarda denetimlerini sürdürmeye devam etti.

Yürüyüş yapan bir turist grubunu durduran ekipler, pasaport kontrolünü yaparken Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botunun da sahilde denetimlere devam ettiği görüldü.

MUĞLA'DA SESSİZLİK HAKİM

Muğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri sessizliğin hakim olduğu caddelerde denetim yaptı.

Vatandaşların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte tercih ettikleri Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Boş kalan sokaklarda belediye ekipleri onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Burdur ve Isparta'da da vatandaşların kalabalık bulunduğu cadde ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Bazı vatandaşların, evlerine yakın market ve fırınlardan alışveriş yaptığı gözlendi.