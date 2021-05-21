MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı
GeriGündem Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

Adana'da üzerine Sağlık Bakanlığı yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen Özgür Ö.’ye 6 bin 844 TL ceza kesildi. Araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı’ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan 01 ACC 692 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.’nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.

Ekipler, Özgür G.’ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti. Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi