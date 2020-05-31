MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi
GeriGündem Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlamada sokağa çıktı, ceza yüzünden kaçtığı polise 'Günleri karıştırdım' dedi
Abone Olgoogle-news

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını, günleri karıştırdığı iddiasıyla ihlal eden Ferdi T. (25), ceza kesilmemesi için polisten kaçtı. Trafik polislerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Ferdi T.'ye, 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri, Bursa'da önlemler aldı. Ekipler, yollarda kontrol noktaları oluşturarak, denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal edenlere ise ceza yazıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yolda yürüyen Ferdi T.’yi durdurarak, izin belgesini sordu. Kimliği ve izin belgesi olmayan Ferdi T., koşarak, kaçmaya başladı. Trafik polisleri, kısa süren kovalamaca sonucu Ferdi T.’yi yakaladı. Ceza yememek için polisten kaçtığını söyleyen Ferdi T., gözaltına alındı. Ferdi T.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Ferdi T.'nin, ifadesinde, sokak kısıtlaması günlerini karıştırdığını öne sürdüğü öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle