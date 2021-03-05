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Gündem
Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- 
Haber Giriş: 05.03.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada, park halindeki minibüste böyle yakalandılar

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Kısıtlamada, park halindeki minibüste böyle yakalandılar

Düzce'de kısıtlamada, içinde 2 kişinin olduğu park halindeki minibüste arama yapan polis ekipleri, 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Nurettin Mahallesi İlim Sokak'ta meydana geldi. Yunus timleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ara sokaklarda denetim yaptı. Bu sırada ekipler, park halindeki bir minibüstü 2 kişinin olduğunu ve saklanmaya çalıştıklarını fark etti. S.D. ve T.T.’yi aşağı indiren ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kısıtlamada, park halindeki minibüste böyle yakalandılar

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