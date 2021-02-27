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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada, otomobille 'kuru yemiş' seyahatine 3 bin 150 lira ceza

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Kısıtlamada, otomobille 'kuru yemiş' seyahatine 3 bin 150 lira ceza
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AKSARAY'da, kısıtlama denetimindeki polis ekipleri, durdurdukları otomobil sürücüsü Kübra G.'ye, kuru yemiş almak için dışarı çıktığını söylemesi üzerine 3 bin 150 lira ceza uyguladı. Kent genelinde ise kısıtlamayı ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza kesildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nce Covid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 8 farklı noktada 80 polis ile denetim yapıldı. Bankalar Caddesi’ndeki uygulamada polisler, Kübra G.'nin kullandığı 01 EST 77 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, kuru yemiş almaya çıktığını belirten Kübra G.'ye 3 bin 150 lira ceza uyguladı. Kent genelinde denetim yapan ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza kestiği öğrenildi.

 

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