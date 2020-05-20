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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Kısıtlamada otomobil çaldılar, 1 kilometre kaçabildiler

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Kısıtlamada otomobil çaldılar, 1 kilometre kaçabildiler
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BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil çalan 3 şüpheli, 5 dakika sonra polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, 1 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, 21.15’te merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'nın da farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, Vatan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü H.G. (23), kullandığı 16 SL 005 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Millet Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, bir süre sonra yakalanacaklarını anlayınca Millet Mahallesi Varto Sokak üzerinde aracı bırakıp koşarak uzaklaştı. Polisler, hırsızlık olayından 5 dakika sonra şüphelilerden H.G. ve S.A. (21)’yı inşaatta çimento çuvallarının arasında, Y.A.’yı ise sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklanırken yakaladı. 3 kişiye, trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira ceza kesildi.

Şüphelilerin çaldığı araç, sahibine teslim edilirken, H.G., S.A. ve Y.A’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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