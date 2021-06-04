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GeriGündem Kısıtlamada masaj salonlarına baskın! 14 kişiye ceza yağdı
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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 04.06.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada masaj salonlarına baskın! 14 kişiye ceza yağdı

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Kısıtlamada masaj salonlarına baskın! 14 kişiye ceza yağdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal ederek faaliyet gösterdiği belirlenen masaj solanlarındaki 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, bazı masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiğini belirledi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi.

Kısıtlamada masaj salonlarına baskın 14 kişiye ceza yağdı

İş yerlerinde masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza uygulandı. Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Kısıtlamada masaj salonlarına baskın 14 kişiye ceza yağdı

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