Kısıtlamada kumar oynayan 75 kişiye 635 bin TL ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde G.A.'ya ait kahvehanede, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynandığını tespit etti. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 75 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 75 kişiye, kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 635 bin 850 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibi G.A. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı. Kumar malzemelerine el koyuldu.