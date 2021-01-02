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Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası

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Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası
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KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimde koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu ortaya çıkan sürücü, para cezası uygulanarak test için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinde yaptığı denetimde sürücüleri tek tek kontrol etti. Kontrol noktasında durdurulan 38 ACJ 786 plakalı otomobilin sürücüsü Hatice G.'nin koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu öğrenildi. Hatice G'ye, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, Hatice G.’yi koronavirüs testi yapmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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