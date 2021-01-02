Kısıtlamada karantinayı ihlal eden sürücüye para cezası

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinde yaptığı denetimde sürücüleri tek tek kontrol etti. Kontrol noktasında durdurulan 38 ACJ 786 plakalı otomobilin sürücüsü Hatice G.'nin koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu öğrenildi. Hatice G'ye, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, Hatice G.’yi koronavirüs testi yapmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’ne götürdü.