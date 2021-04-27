Kısıtlamada evde kumar ve restoranda okey oynayan 29 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi, Kaleyolu Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında B.A. (20), M.A. (28) ve A.S.'nin (44) evde kumar oynattıkları tespit edildi. Evde kumar oynayan 17 kişi ile ikamet sahiplerine, ‘koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek’, ‘maske takmamak’, ‘sosyal mesafeye uymamak’, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’ suçlarından toplam 60 bin 407 lira ceza uygulandı. Ayrıca kentte faaliyet gösteren bir restoranda 2 masa etrafında 8 kişinin okey oynadığı tespit edildi.

İş yerinde bulunan 9 kişiye, kumar oynamak, yer temini ve kurallara uymamaktan toplamda, 11 bin 155 TL para cezası uygulandı. Her iki olayda 29 kişiye toplamda 71 bin 562 lira ceza uygulandı.

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