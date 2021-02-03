MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
GeriGündem Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Semih ŞAHİN/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Abone Olgoogle-news

BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü halde otomobil kullanan Uğur K.'ye (40), 5 bin 623 lira ceza uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan Uğur K.'yi, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isteyince polisler sakinleştirdi .

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi
Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyolu Caddesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polise ekipleri, 16 AFM 357 plakalı otomobili durdurdu. İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü  Uğur K.’nin yapılan alkol muayenesinde, 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, alkollü araç kullandığı için de 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Uğur K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Alkollü sürücüyü polis ekipleri, sakinleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Uğur K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle