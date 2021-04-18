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HaberlerGündem HaberleriKısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza
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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza

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Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde küçük yaştaki 6 çocuğunu kamyonete koyup gezen Irak uyruklu Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi.

Adapazarı'nda denetim yapan polis ekipleri, 54 LE 166 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Kamyonette küçük yaşta 6 çocuğun bulunduğunu gören ekipler, Irak uyruklu Z.M.S.A.'nın belgelerini kontrol etti. Ehliyetinin bulunmadığı belinlenen Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi. Z.M.S.A.'nın aracı, kullanması için bir arkadaşına teslim edildi.

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