Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza

Adapazarı'nda denetim yapan polis ekipleri, 54 LE 166 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Kamyonette küçük yaşta 6 çocuğun bulunduğunu gören ekipler, Irak uyruklu Z.M.S.A.'nın belgelerini kontrol etti. Ehliyetinin bulunmadığı belinlenen Z.M.S.A.'ya ehliyetinin olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza kesildi. Z.M.S.A.'nın aracı, kullanması için bir arkadaşına teslim edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara