Kısıtlama turistlere yaradı! Sahil onlara kaldı

Antalya, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü günlük güneşlik bir havada geçiriyor. Kentte, hava sıcaklığı 20, nem oranınınsa 47 derece olarak ölçüldü. Dün akşam 21.00’de başlayan ve pazartesi saat 05.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

TURİSTLER DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Normaldeki kalabalık görüntüsünden çok uzak olan sahilde, turistler denizin keyfini çıkardı, bazıları güneşlenirken, bazıları da sahil kenarında spor ve yürüyüş yapmayı tercih etti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ise yarın Antalya’da hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.