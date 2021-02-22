Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -
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Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Tüm yurtta hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.05'te yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.
Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.