MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu!
GeriGündem Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -
Haber Giriş: 22.02.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. 

Tüm yurtta hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.05'te yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.

Kısıtlama sonrası İstanbulda trafik yoğunluğu

Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.

Kısıtlama sonrası İstanbulda trafik yoğunluğu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi