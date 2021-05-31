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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.40 itibariyle yüzde 54'e ulaştı. Araç trafiğinin Acıbadem'den başladığı görüldü.

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

 

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