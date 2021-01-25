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Kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hareketlilik başlarken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 70'lere çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.
İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.20 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.
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