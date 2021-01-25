MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
GeriGündem Kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25.01.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hareketlilik başlarken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 70'lere çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.20 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

Kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı İstanbulda trafik kilitlendi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle