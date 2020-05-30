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Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Kısıtlama sabahında İstanbul

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Kısıtlama sabahında İstanbul
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Corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs 00.00'e kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama dün gece saat 00.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.

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