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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Kısıtlama öncesi metrobüslerde adım atacak yer yoktu

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Kısıtlama öncesi metrobüslerde adım atacak yer yoktu
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüste Avcılar ve Beylikdüzü yönüne büyük yoğunluk görüldü.

Saat 18.00’den itibaren Beylikdüzü ve Avcılar yönüne gitmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalığı azaltmak amacıyla Cevizlibağ’dan konulan ek seferler de yoğunluğu azaltamadı.

Özellikle metro bulunan duraklar arasında bulunan Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Şirinevler duraklarında yolcu sayısının fazlalığı nedeniyle araçlara binmek veya inmek isteyenler zorlandı. Yoğunluk kısıtlamanın başladığı dakikalara doğru azaldı.

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