Kısıtlama olmasın diye... 50 binleri aşmayalım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Bakan Nebati’ye dair her şeyBakan Nebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar! Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...#Yusuf Yazıcı
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
2021e damga vuranlar Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...2021'e damga vuranlar! Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...#2021
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağırıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağırıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
MKYKda kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatınMKYK'da kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın#Recep Tayyip Erdoğan
Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Marta dikkat: Yoksa...Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Mart'a dikkat: Yoksa...#Omikron
Watergate mi, ‘Yalangate’ mi Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...Watergate mi, ‘Yalangate’ mi? Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...#Kemal Kılıçdaroğlu
Savaşın detayları Truva Atında Kaç kişiyi öldürürsün Hepsini öldürürümSavaşın detayları 'Truva Atı'nda! Kaç kişiyi öldürürsün? 'Hepsini öldürürüm'#Barış Saral
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsunÜnlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsun!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

Kısıtlama olmasın diye... 50 binleri aşmayalım

#Omikron#Koronavirüs#Kısıtlama
Kısıtlama olmasın diye... 50 binleri aşmayalım

Dünya genelinde Omikron’un hızla yayılması, pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlamaları geri getirdi. Omikron’a bağlı vaka artışlarının başladığı Türkiye’de de şubat ve mart aylarında pik bekleniyor. Ancak şimdilik kapanma düşünülmüyor, vaka sayısı 50 bini aştığı takdirde kısıtlamaların masaya getirileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Türkiye'de vakaların, hem Omikron varyantı hem de kış koşulları nedeniyle artmaya başlaması üzerine, uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye başladı. Özellikle yeni yıl kutlamalarında kapalı alanlarda yoğun kalabalıklarda maske kullanma uyarıları yapılıyor. Avrupa ülkelerinde Omikron’un bu kadar hızlı yayılmasının ana sebebinin, yaz aylarında maske serbestisi olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, aşı ile koronovirüs vakalarına bağlı ölümler arasındaki ters orantıyı net olarak ortaya koydu.

ŞUBAT VE MARTA DİKKAT

Edinilen bilgiye göre, bilim insanlarının uyardığı gibi Omikron’a bağlı vaka artışları başladı. Bu artışların ocak ayı içerisinde devam edeceği, şubat ve mart aylarında ise tavan noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, kısıtlamaların geri gelmeyeceği, sadece kontrol denetim ve PCR zorunluluğu gibi sınırlı uygulamalara geçileceği ifade ediliyor. Vaka sayılarının 35 bini aşması, 50 bin civarına yükselmesi durumunda kısıtlamaların masaya getirileceği öğrenildi. Ölüm hızının yayılma hızından yavaş olmasına rağmen, 65 yaş üstünde hastaneye yatışlarda artış görüleceği, özellikle, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde yayılma hızına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kısıtlama olmasın diye... 50 binleri aşmayalım

Haberin Devamı

TÜRKİYE’Yİ MASKE KORUDU

Yapılan toplantılarda, Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli uygulamanın maske kullanımı olduğu kaydediliyor. Birçok Avrupa ülkesinin aşılamanın ardından maske zorunluluğunu kaldırdığı, Omikron’un bu ülkelerde hızlı yayılmasının en önemli nedeninin, maske kullanılmaması olduğu dile getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Koronavirüs#Kısıtlama

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın