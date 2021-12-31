Kısıtlama olmasın diye... 50 binleri aşmayalım

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Türkiye'de vakaların, hem Omikron varyantı hem de kış koşulları nedeniyle artmaya başlaması üzerine, uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye başladı. Özellikle yeni yıl kutlamalarında kapalı alanlarda yoğun kalabalıklarda maske kullanma uyarıları yapılıyor. Avrupa ülkelerinde Omikron’un bu kadar hızlı yayılmasının ana sebebinin, yaz aylarında maske serbestisi olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, aşı ile koronovirüs vakalarına bağlı ölümler arasındaki ters orantıyı net olarak ortaya koydu.

ŞUBAT VE MARTA DİKKAT

Edinilen bilgiye göre, bilim insanlarının uyardığı gibi Omikron’a bağlı vaka artışları başladı. Bu artışların ocak ayı içerisinde devam edeceği, şubat ve mart aylarında ise tavan noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, kısıtlamaların geri gelmeyeceği, sadece kontrol denetim ve PCR zorunluluğu gibi sınırlı uygulamalara geçileceği ifade ediliyor. Vaka sayılarının 35 bini aşması, 50 bin civarına yükselmesi durumunda kısıtlamaların masaya getirileceği öğrenildi. Ölüm hızının yayılma hızından yavaş olmasına rağmen, 65 yaş üstünde hastaneye yatışlarda artış görüleceği, özellikle, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde yayılma hızına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

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TÜRKİYE’Yİ MASKE KORUDU

Yapılan toplantılarda, Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli uygulamanın maske kullanımı olduğu kaydediliyor. Birçok Avrupa ülkesinin aşılamanın ardından maske zorunluluğunu kaldırdığı, Omikron’un bu ülkelerde hızlı yayılmasının en önemli nedeninin, maske kullanılmaması olduğu dile getirildi.