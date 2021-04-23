Kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, dün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik hakim.

Anadolu ile Avrupa yakasında her gün sabah saatlerinde yoğunluk oluşan ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaşın beklediği gözlendi.

Kartal ve Maltepe sahilleri sessizliğe bürünürken, sahil şeridindeki parklar, oyun ve spor alanları da boş kaldı. Öte yandan D-100 Karayolu Anadolu Yakası istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekiplerinin, kentin farklı noktalarında Kovid-19 salgınına yönelik gerçekleştirdiği denetimler ise aralıksız devam ediyor.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.15'te kentteki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak kaydedildi.

TRAKYA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.



Salgın tedbirleri çerçevesinde dün akşam saat 19.00'da başlayan kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de kent ormanı ve parklarda denetimler yapıyor.

Kırklareli'nde de sokağa çıkama kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanların ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara