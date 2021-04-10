Kısıtlama nedeniyle gidemediği şehit oğlunun mezarına polisler götürdü

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Garibe Avcı'nın oğlu polis memuru Ferhat Avcı, 2 Mayıs 2013 tarihinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü nedeniyle oğlunun mezarına gitmek isteyen şehit annesi, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamadı. Polis ekiplerini arayarak oğlunun mezarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Garibe Avcı, ekipler tarafından evinden alınarak şehitliğe götürüldü. Kendisine eşlik eden polis ekipleriyle oğlunun mezarı başına gelen Garibe Avcı, mezar taşındaki fotoğrafı severek, gül bırakıp dua etti.

Oğlunun mezarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Garibe Avcı, "Polislerimizin gününde ben de polis oğlumun mezarını ziyaret etmek istedim. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadığım için oğlumun mezarına gelemiyordum. Getiren de olmadığı için 1 yıldır gelememiştim. Allah devletimizden razı olsun. Polisler yanıma gelince Ferhat'ımı görmüş gibi dünyalar benim oluyor. Benim oğlum şehit oldu ama Allah tüm polislerimizi korusun. Ferhat'ımdan kalan 12 yaşındaki torunumu görünce biraz teselli oluyorum. Buraya gelmemi sağlayan polislere çok teşekkür ederim" dedi.

Şehit annesi Garibe Avcı'yı şehitliğe getiren polisler ise gözyaşlarını tutamadı. Avcı ziyaretin ardından polisler tarafından yeniden evine bırakıldı.

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