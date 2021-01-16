Kısıtlama muafiyetine ekleme yapıldı

Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve personeli ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu kısıtlamasından muaf tutuldu. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kursları kursiyerleri ile hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görevli komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler de istisna kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kursların gelecek hafta sonundan itibaren sınav yapabileceğini duyurdu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürüten ya da bu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel de kısıtlamadan muaf olacak.