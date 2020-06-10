MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısıtlama kalktı... Sahiller doldu, taştı!
GeriGündem Kısıtlama kalktı... Sahiller doldu, taştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim LALELİ - DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Kısıtlama kalktı... Sahiller doldu, taştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'daki sahiller, koronavirüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan kısıtlamaların normalleşme sürecinde kaldırılmaya başlanması, başta çocukları sevindirdi. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği Antalya'da, 18 yaş altı çocuklar aileleriyle birlikte deniz hasretlerini giderdi.

Konyaaltı sahili tıklım tıklım doldu. Çocuklar gün boyunca denize girdi, eğlendi. Çocukların anne ve babaları da onları sahilden izledi.

Kısıtlama kalktı... Sahiller doldu, taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecekleri müjdesi vermesinin ardından kısıtlı zamanlarda denizi gören yaşlılar da sahile geldi.

Denizi uzaktan da olsa izleme imkanı yakalayan 65 yaş üstü vatandaşlar, banklarda güneşlendi. Kimileri ise sahilde devriye gezen atlı polisle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısıtlama kalktı... Sahiller doldu, taştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle