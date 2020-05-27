Kısıtlama kalktı, Kadıköy Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar

Kadıköy Meydanı'nda ise insan yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü. Kadıköy Metro İstasyonu'nda da yoğunluk oluşmadı Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapurlara, normal bir iş gününe göre çok az sayıda kişi binerken, yanaşan vapurlardan da çok az kişinin indiği görüldü.