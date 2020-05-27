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Yüksel KOÇ - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Kısıtlama kalktı, Kadıköy Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar

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Kısıtlama kalktı, Kadıköy Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktılar
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İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırıldığı ilk günün sabahında Kadıköy Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı, bazıları köpeklerini gezdirdi. Maske takmadan gezenler çoğunluktaydı.

Kadıköy Meydanı'nda ise insan yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü. Kadıköy Metro İstasyonu'nda da yoğunluk oluşmadı Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapurlara, normal bir iş gününe göre çok az sayıda kişi binerken, yanaşan vapurlardan da çok az kişinin indiği görüldü.

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