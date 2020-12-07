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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:52 | Son Güncelleme:

Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

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Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik polisi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün sanayi sitesinde durdurulan araç içinde bir miktar uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 5 Aralık Cumartesi günü sanayi sitesi içerisinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 34,53 gram metamfetamin, 0,20 gram eroin, 0,80 gram esrar, 1 adet tüfek ve tüfeğe ait 6 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan Ö.K. ve E.A. hakkında “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti” suçundan, ayrıca Ö.K. hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

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