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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Kısıtlama bitti, AVM'ye akın ettiler

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Kısıtlama bitti, AVM'ye akın ettiler
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Kayseri'de saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamanın ardından alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu.

Kayseri'de dün saat 20.00'de başlayıp bugün 10.00'da sona eren kısıtlamanın ardından halk sokağa çıktı. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk, alışveriş merkezleri önünde de görüldü.

Hunat Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezi önünde uzun kuyruk oluştu. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyanlar, alışveriş merkezine girmek için bir süre kuyrukta bekledi. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen müşteriler, tek tek içeri alındı.

Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün Twitter'daki hesabından Sivas Caddesi'ndeki insan yoğunluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Gerekmedikçe evden çıkmayalım. Çağrılarımıza ve aldığımız tedbirlere rağmen Kayseri'de yapmış olduğumuz denetimlerden bir kare. Yorum sizlerin" demişti.

Kısıtlama bitti, AVMye akın ettiler

 

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