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Kişisel bilgileri ‘Avatar’dan çalmışlar

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#Avatar#MİT#Operasyon
Kişisel bilgileri ‘Avatar’dan çalmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

Avukatlar için özel olarak geliştirilen ‘Avatar’ veya ‘Adalet’ adlı yazılımlar üzerinden kişisel verileri çalan 5 kişi MİT operasyonuyla yakalandı. Yazılımı kullanan avukatların tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

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MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon yaptı.

Kişisel bilgileri ‘Avatar’dan çalmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen ‘Avatar’ veya ‘Adalet’ adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

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Kişisel bilgileri ‘Avatar’dan çalmışlar

GELİŞTİRENLERE DE GÖZALTI

MİT’in sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kişisel bilgileri ‘Avatar’dan çalmışlar

MASAK DEVREDE

- Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

 

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#Avatar#MİT#Operasyon

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