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Kısırlık oranları artıyor! Uzmanlar başlıca nedenlerini açıkladı, her gün kullanıyoruz

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#Erkek Kısırlığı#Sperm Kalitesi#Elektronik Cihazlar
Kısırlık oranları artıyor Uzmanlar başlıca nedenlerini açıkladı, her gün kullanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 10:11

Yaşam kalitemiz, üreme sağlığımızı doğrudan etkileyen faktörlerin arasında yer alıyor. Erkek kısırlığına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, çevresel toksinler, obezite, stres ve elektronik cihazların risk oluşturduğunu belirtti.

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Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, modern yaşamın getirdiği çevresel toksinler, obezite, yoğun stres ve hatta günlük kullandığımız elektronik cihazların erkek üreme sağlığını nasıl tehdit ettiğini açıklıyor. Doç. Dr. Danacıoğlu, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, yaşam tarzımızda yapacağımız bilinçli değişiklikler ve erken dönemde alınacak tıbbi destekle bu olumsuz gidişatın tersine çevrilebileceğini vurguluyor.

"ERKEKLERDE SPERM KALİTESİ DÜŞÜYOR"

Dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmalara değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, erkeklerde sperm kalitesinin belirgin şekilde düştüğünü belirterek, “1970’ten bu zamana kadar Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm yoğunluğunun yüzde 50’den fazla azaldığı ortaya konmuştur. Bu durumun arkasında kimyasal toksinler, çevresel maruziyetler, hormonalbozukluklar ve kötü yaşam alışkanlıkları yer almaktadır” dedi.

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Kısırlık oranları artıyor Uzmanlar başlıca nedenlerini açıkladı, her gün kullanıyoruz

"CİHAZLARIN KONUMUNA DİKKAT, KASIK BÖLGESİNE YAKIN TUTMAYIN"

Dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve uzun süre oturarak çalışmanın olumsuz etkilerine değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, “Bu cihazların sürekli kasık bölgesine yakın taşınması testis ısısını artırıyor. Testis ısısındaki artış ise sperm üretimini bozuyor. Ayrıca obezite, hem hormonal dengeyi bozarak hem de inflamasyonu artırarak erkek üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.” diye konuştu.

"ERKEK KISIRLIĞI BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU"

Kilo artışının da kısırlık üzerinde ciddi etkileri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Danacıoğlu, “Vücut kitle indeksi arttıkça sperm kalitesi anlamlı düzeyde bozuluyor. Günümüzde bu durum artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda” dedi.Toplumda bu konuda farkındalık yaratmanın ve yaşam tarzında değişikliklerin teşvik edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, “Erkek kısırlığı artık halk sağlığını ilgilendiren bir sorundur. Tıbbi yardım almakta gecikilmemeli. Erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, tedavi sürecinde büyük rol oynuyor” şeklinde konuştu.

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#Erkek Kısırlığı#Sperm Kalitesi#Elektronik Cihazlar

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