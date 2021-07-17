Kısır döngüyü kırdık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Beşiktaş’taki Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi’ndeki törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı. Erdoğan konuşmasının başında mezunları tebrik ederek, 80’i 17 farklı ülkeden ve misafir olmak üzere 240 subayın mezun olduğunu söyleyerek “Üniversitemiz halihazırda 5 farklı şehirdeki 1.110’u misafir, 16 bin 382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

YENİ BİR SEVİYEYE İLERLİYORUZ

Erdoğan törende özetle şöyle konuştu: “Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2.230’uncu yılını kutluyoruz. Dile kolay. Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Geçmişte bir dönem vesayet odaklarının, bir dönem FETÖ’cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen önemli bir mesafe katettik.

600 YILLIK OSMANLI ÇINARI...

Cumhuriyetimizi üzerinde inşa ettiğimiz 600 yıllık Osmanlı çınarı bile tek başına bir milleti binlerce yıl ayakta tutacak motivasyonu sağlamaya yeterlidir. Libya’da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz’de değil, tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Binlerce, on binlerce kilometre öteden ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.

YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLUN DOĞRULUĞU

Demokrasimizin aldığı yaraların maliyeti milli birlik ve beraberliğimizin tehlikeye girmesine kadar varmıştır. Kalkınmada yaşanılan gerilemenin maliyeti sadece yoksulluk olarak değil, aynı zamanda sanayiden ticarete, her alanda tıkanıklık şeklinde karşımıza çıktı.

Ülkemizi sadece 3-5 tarım ürünü, 3-5 maden ve katma değeri düşük 3-5 ürüne mahkum edenlerin gayesi, aslında istikbalimizin, istiklalimizin önünü kesmekti. Hamdolsun büyük uğraşlar, mücadeleler, fedakarlıklar neticesinde Türkiye bu kısır döngüyü kırmayı başarmıştır. Kahraman ordumuzun önce vesayet odakları, ardından FETÖ’cü hainler eliyle maruz kaldığı yaralara rağmen kısa sürede asıl gücüne ulaşması yürüdüğümüz yolun doğruluğunun ispatıdır.”

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