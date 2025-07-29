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Kışın yağan karı fırsata çeviriyorlar! Kar kuyusuyla serinliyorlar: 'Sıcaklar bize etki etmiyor'

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#Kayseri#Kar Yağışı#Serinlik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 12:26

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, kışın kuyulara doldurdukları karı sıcak havalarda tüketerek ferahlıyor.

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Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "kar kuyusu" geleneğini sürdüren ilçe sakinleri, kışın doldurdukları karları kavurucu sıcaklarda iple bağladıkları kovalardan çekerek çıkarıyor. İlçe sakinleri, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.

Su kuyusu olmayan vatandaşlar, hastasına, düğün, nişan veya cenazesine gelen misafirlerine kar suyu ikram etmek için bu geleneği sürdüren komşularının kapısını çalıyor.

Kışın yağan karı fırsata çeviriyorlar Kar kuyusuyla serinliyorlar: Sıcaklar bize etki etmiyor

İMECE USULU DOLDURUYORLAR

İlçe sakinlerinden Mahmut Gengeç, atalarının "su kuyusu" geleneğine sahip çıktıklarını söyledi.

Atalarının geleneğini yaşatıp, yaz aylarında serinleme imkanı bulduklarını belirten Gengeç, "Hacılar'da 1500-2000 su kuyusu var ama belki 100'ü faaliyette. Kış gelmeden kuyuları güzelce temizleyip, yıkarız. Daha sonra temiz yerlerden çuvallarla getirdiğimiz karlarla bu kuyuları doldururuz. Buraya yağmadıysa ya da az yağdıysa Erciyes'ten getiririz. Bu kuyuları yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

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Gengeç, yaklaşık 150 ton kar alan kuyuyu, akrabalarıyla imece usulü doldurduklarını dile getirdi.

Kışın yağan karı fırsata çeviriyorlar Kar kuyusuyla serinliyorlar: Sıcaklar bize etki etmiyor

Misafirlerine kuyudan kar çıkarıp ikram ettiklerini anlatan Gengeç, şunları kaydetti:

"Bununla serinliyoruz, ayran yapıp içiyoruz, pekmezle karıştırıp yiyoruz, suyunu tüketiyoruz. Bizim için çok sıhhatli, çok temiz. Farklı şehirlerden isteyen de oluyor, onlara ikram edince seviniyoruz. Biz kar suyuyla ferahlıyoruz, serinliyoruz. Çeşme suyu içmiyoruz. Şu anda havalar 38-40 derece ama biz bununla serinliyoruz. Sıcaklar bize etki etmiyor çünkü elimizde kar var."

Gengeç, kuyuyu yaptıran dedesi Mahmut Fırtına'ya da rahmet diledi.

Kışın yağan karı fırsata çeviriyorlar Kar kuyusuyla serinliyorlar: Sıcaklar bize etki etmiyor

"SICAKLARDA İLAÇ GİBİ OLUYOR"

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Ahmet Baktır da sıcak havalarda kar suyu ile ferahladıklarını ifade etti.

Sıcağın etkisini ve yorgunluğunu kar suyu ile attıklarını anlatan Baktır, "Ekin tarlalarında çok kar yerdik ve bu çok hoşumuza giderdi. Hakikaten dünyayı bulmuş gibi olurduk. Ramazan yaz aylarına denk geldiği zaman iftar sofralarında bulunurdu. Şimdi de temmuz ayı geldi ve bu sıcaklarda ilaç gibi geliyor. Bu soğuk suyu, karı bulduğumuz zaman hakikaten şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

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#Kayseri#Kar Yağışı#Serinlik

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