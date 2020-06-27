Kişilerarası İletişim Derneği kuruldu

Kişilerarası İletişim Derneği geçtiğimiz günlerde Ankara’da kuruldu. Dernek başkanı Taner Taşkıran olurken, yönetim kurulunda Mehmet Armağan Kasap, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı ile İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Dr. Nazmi Pınar, avukat Celil Güler ile Duygu Akgül, gazeteci Ahmet Ercanlar, sinema sanatçısı Tuncay Çağal ve ses sanatçısı Ayşegül Zaim yer aldı. Dernek Başkanı Taşkıran özetle şunları söyledi:

“Toplumda iyi niyeti ve yardımseverliği egemen kılmak, iletişim sorunlarından kaynaklanan toplumsal ve bireysel sorunları çözüme kavuşturmak, sağlık, temel eğitim gibi birçok konuda topluma katma değer üretebilecek projelerde yer alma hedefiyle kurulduk. Kişiler arası iletişim uzmanı yetiştirmek istiyoruz. Bunu ilerleyen dönemlerde bir meslek haline getirmeyi planlıyoruz.



İletişim danışmanlığı merkezi kurmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, iletişim sorunlarının çözümünde aktif bir şekilde rol almak istiyoruz. Burada nihai hedeflerimizden birisi de şiddeti önlemek. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz.



Projelerle ön plana çıkmayı ve eğitimler vermeyi, bireysel ve kurumsal danışmanlıklar yapmayı ve kişileri bilinçlendirerek, sosyal medyada falan manipüle olmalarını engellemeyi amaçlıyoruz. Toplumda iyi niyet ve yardımlaşma duygusunu restore edeceğiz.

İNSANI MERKEZ ALAN DERNEK

Sistemleri tartışmak yerine, insanların nasıl iyi niyetli olabileceğini konuşmamız gerekiyor. Örneğin, bir bıçak, doktorun elinde neşter olarak can kurtarmada, aşçının elinde yemek yapmada ve bir katilin elinde de insan öldürmede kullanılabiliyor. Burada bıçağı suçlayamayız. Bir sorun varsa sistemi suçlamak doğru değil. O yüzden Kişiler Arası İletişim Derneği insanı merkez alan bir dernektir. Bu konuda çalışmalarımızı yapacağız. Sanat, kültür ve müzikal alanlarında da faaliyet göstereceğiz.”