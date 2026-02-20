×
Kışa veda ediyoruz: İlk cemre düştü

Güncelleme Tarihi:

#Cemre#İlk Cemre#Bahar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 11:08

Kış aylarının sonu, bahar aylarının müjdecisi olarak bilinen ilk Cemre bugün havaya düştü.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki 20 Şubat tarihi itibari ile havaya ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

‘Ateş', ‘kor', ‘köz' gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrenin, kış aylarının ardından önce havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

#Cemre#İlk Cemre#Bahar

