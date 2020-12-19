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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.12.2020 - 08:02 | Son Güncelleme:

Kısa sürede büyüdü, bir anda dumanlar arasında kaldılar

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Kısa sürede büyüdü, bir anda dumanlar arasında kaldılar
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Bursa'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yaşayan 2 kişi, dumandan etkilendi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeni Karaman Mahallesi 17. Mutlu Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Evin salon kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede yaşayan ve dumandan etkilenen Ersin P. ve Göknur O.’yu kurtardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi, ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Tedavi altına alınan Ersin P. ve Göknur O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Kısa sürede büyüdü, bir anda dumanlar arasında kaldılar

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