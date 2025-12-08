×
Kısa süre önce boşanan çift, başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 19:23

 SAMSUN'un Bafra ilçesi Derbent Barajı'nda park halindeki otomobilde biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede ölen kişilerin kısa süre önce boşanan Sezer Alnıaçık (28) ile Merve Şen (21) olduğu belirlendi.

Olay, bugün Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Barajı Boğazkale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine park halindeki otomobilin yanına gitti.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekipler otomobilde 2 kişiyi tabancayla başlarından vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik kontrollerinde cesetlerin Sezer Alnıaçık ile bir süre önce boşandığı eski eşi Merve Şen'e ait olduğu tespit edildi.

Boşanan çiftin bir çocuklarının bulunduğu ve Sezer Alnıaçık'ın ailesinin 8 gün önce oğulları için kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

