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‘Kısa mesafe’ cinneti! Bijon anahtarı ile taksiyi parçaladı

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#İstanbul#Esenyurt#Taksi
‘Kısa mesafe’ cinneti Bijon anahtarı ile taksiyi parçaladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

İstanbul Esenyurt, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde önceki gün 14.00 sıralarında bir taksiyi durduran 3 kişi, yakındaki bir alışveriş merkezine gitmek istediklerini söyledi.

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Taksici yakın mesafeye gitmeyi reddetti. Taksiye binmek isteyenler duruma tepki gösterdi. Taksici ısrarla yakın mesafeye müşteri almayacağını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Taksici aracından inerken, tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Trafikte ortalık karışırken, taksici üzerine saldıranlara biber gazı sıktıktan sonra aracını bırakıp kaçtı. Sinirlenen 3 kişiden biri, bagajı açtı ve içinden aldığı bijon anahtarıyla önce taksinin yan aynalarından birini, daha sonra da aracın tüm camlarını paramparça etti. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi. Camları parçalanan taksi, olay yerinden çekiciyle götürülürken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

 

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#İstanbul#Esenyurt#Taksi

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