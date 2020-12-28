Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı tarih verdi!

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının hangi tarihe kadar ertelendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Pek çok çalışan ve işveren şimdi bu konu hakkında yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.