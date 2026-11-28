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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken, özellikle kuzeybatı kesimlerde yağış ve fırtına etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde fırtına beklenirken, Trakya’nın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
KUZEYBATI VE KIYILARDA SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE SİS
Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, kuzeybatı kesimlerin çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trakya genelinin yanı sıra Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Muğla kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülecek. Öte yandan Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.
Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-90 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
VALİLİKTEN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI
İstanbul Valiliği, kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de Marmara'da pazar günü fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Marmara'da ise rüzgarın, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınaların salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu Trakya ile Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Muğla kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu